女星陳妍希因主演九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，成為許多觀眾心目中的女神，清秀、鄰家女孩的形象紅遍兩岸三地，之後和大陸小生陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口。近日陳妍希透露陳曉婚前浪漫舉動，令不少人羨慕。

陳妍希登戀愛綜藝《半熟戀人2》擔任嘉賓，被嘉賓杜海濤問到「婚前和婚後的這個約會，會不一樣嗎？」陳妍希大方分享自己的心得「區別太大了」，透露還沒有結婚前，丈夫陳曉會偷偷跑來陳妍希工作的劇組，在陳妍希的房間將玫瑰花瓣鋪成名字，還會準備氣球與大蛋糕等等，她表示「（陳曉）結婚之前是真的非常非常浪漫」。

不過陳妍希說結婚後就沒有收到任何的生日禮物，因為婚後她掌管家中經濟大權，陳曉就會覺得想要什麼可以自己買；後來陳妍希會先挑喜歡的畫家，選多張心儀畫作讓陳曉挑一張，作為送自己的生日禮物，但她補充還是希望陳曉能給她驚喜。

陳妍希分享陳曉的浪漫行徑。（圖／微博）

面對外界好奇兩人交往過程，陳妍希表示因和陳曉差4歲，覺得對方只是幼稚的小朋友，拍完戲之後感情沒有特別變好，只有私下偶爾聊天互動，直到兩人為戲宣傳見面時才擦出火花，陳曉突然開口說：「其實我覺得妳還滿像我老婆」。之後陳曉來台灣拍戲，陳妍希正好沒有工作，便盡地主之誼招待對方，兩人關係才開始萌芽。