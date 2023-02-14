2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，資深媒體人陳國祥13日就表示，對於2024總統大選，「民進黨已經有一個篤定的參選人，而國民黨還在等一個參選人」，陳國祥也提及，現在國民黨最有勝算的新北市長侯友宜還未表態，「而國民黨如果能順利等到他，把他優雅地送上擂台，則國民黨有厚望焉」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，在去年的九合一選舉中，國民黨大勝，因此有了對2024乘勝追擊的聲勢，反觀民進黨，大敗之後檢討也不到位，內閣改組更不得人心，氣勢一路崩跌，加上兩岸關係日益緊繃，大部分民眾對民進黨「抗中保台」的路線無法接受，因此開始有了換掉執政黨的念頭。

不過陳國祥也提及，國民黨若是要在2024下架民進黨，還有難關要過，「若是黨內沒辦法生出最有勝算的候選人，則很有可能把好牌打壞，導致選情不容樂觀」，加上目前在野的陣營並沒有獲得整合的跡象，民眾黨主席柯文哲擺明參選的姿態，也會讓選戰變成「三腳督」局面，只會讓民進黨從中得利。陳國祥也指出，國民黨提名的關鍵鑰匙握在黨主席朱立倫手上，而侯友宜則是許多支持者認定最有勝算的人選。

陳國祥最後也說，「侯友宜何時起駕以及何種姿勢登上擂台，都備受各方關注」。陳國祥強調，「國民黨如果能順利等到他，把他優雅地送上擂台，則國民黨有厚望焉」。