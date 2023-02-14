綜合陸媒報導，港股手遊股：網龍、創夢天地、中手游14日股價分別收跌2.32％、1.96％、1.93％，領跌大盤。半年來，網龍、創夢天地、中手游股價分別累計上漲14.82％、下跌16.46％、下跌5.58％。
中國音數協遊戲工委（GPC）14日表示，大陸以全球約五分之一的玩家數量、約七分之一的市場規模，在全球遊戲業格局中占據重要地位。然而，大陸遊戲用戶規模進入存量市場時代，繼2021年用戶規模增長放緩後，2022年用戶規模也出現近十年來首度衰退。
中國遊戲產業年會產業趨勢發展論壇近日在廣州召開，主辦方伽馬數據發表報告指出，2022年大陸遊戲市場實際銷售收入年減10.33％至人民幣（下同）2,658.84億元，出現近十年來首度衰退。受此消息波及，港股手遊股14日股價普遍下跌。
綜合陸媒報導，港股手遊股：網龍、創夢天地、中手游14日股價分別收跌2.32％、1.96％、1.93％，領跌大盤。半年來，網龍、創夢天地、中手游股價分別累計上漲14.82％、下跌16.46％、下跌5.58％。
中國音數協遊戲工委（GPC）14日表示，大陸以全球約五分之一的玩家數量、約七分之一的市場規模，在全球遊戲業格局中占據重要地位。然而，大陸遊戲用戶規模進入存量市場時代，繼2021年用戶規模增長放緩後，2022年用戶規模也出現近十年來首度衰退。
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