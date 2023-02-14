綜合陸媒報導，港股手遊股：網龍、創夢天地、中手游14日股價分別收跌2.32％、1.96％、1.93％，領跌大盤。半年來，網龍、創夢天地、中手游股價分別累計上漲14.82％、下跌16.46％、下跌5.58％。

中國音數協遊戲工委（GPC）14日表示，大陸以全球約五分之一的玩家數量、約七分之一的市場規模，在全球遊戲業格局中占據重要地位。然而，大陸遊戲用戶規模進入存量市場時代，繼2021年用戶規模增長放緩後，2022年用戶規模也出現近十年來首度衰退。