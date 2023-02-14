唐榮車輛與瓜地馬拉合作方之公共運輸營運商Innovate及Luka Electric集團除已簽訂完成獨家銷售代理商協議，簽下20輛電動巴士銷售合約外，首批Alighter電動巴士於2023年2月10日(2月8日進海關)船運出口瓜地馬拉安提瓜市與米斯克市之新路線示範營運，瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)將參加外交部指導的安提瓜市之拉丁美洲最大聖週(4/2-4/8)活動計畫之電動巴士交車剪綵儀式活動，約有數十萬人參與該聖週盛大活動。

瓜地馬拉合作方，於去(111)年12月1日參與外交部指導的中南美洲電動車產業參訪團，到訪唐榮車輛及評估國內其他3家電動巴士生產企業時表示，其評估的三項重要關鍵指標，第一為電動巴士三電系統(含軟硬體)需符合國際認證標準技術，第二為整車全低地板設計技術，第三為8年保固的液冷電池技術，合作方評估結果，僅有唐榮車輛電動巴士符合其接軌國際生產銷售的要求，以及唐榮車輛與歐系大廠高安全與高品質合作的DNA文化，而完成最終獨家代理協議與簽約銷售。

外銷電動八是於基隆港碼頭登上貨輪。(戴志揚翻攝)

外銷電動八是於基隆港碼頭登上貨輪。(戴志揚翻攝)

唐榮車輛何義純董事長表示，電動巴士的安全性是第一也是唯一，不論是國內市場或國際市場，對安全性的要求因涉及公共運輸要求的高安全系數，因此三電系統都要符合國際規範的認證，因此政府主管機關對於馬達(硬體)、馬達控制器(軟體)、電池(硬體)、BMS電池管理系統(軟體)及VCU整車控制器(軟體)之國際認證要求，應嚴格把關缺一不可。

Alighter電動巴士的整車全低地板設計技術，與歐洲同步，為國際品牌的主流技術，若電動巴士中門之後、車內三分之一空間，為高地板高台階，為上一世代落後技術，也可以說是柴油巴士底盤的改裝技術。

此外，電動巴士競爭的關鍵因素在續航力，國際品牌電動巴士續航力的電池電量最低要求為350 Kwh以上，即至少要有350 Kwh電池電量與250公里以上續航力，才能走向國際，與國際品牌及中方大廠比亞迪等激烈競爭，一較高下。續航力與電池容量密切相關，電池容量加大將有重量大幅增加的問題，對車輛的結構安全將產生重大衝擊，而且車輛內部空間有限，有其先天的限制條件。

液冷電池技術，已是國際電動巴士的主流技術，若只有風冷電池技術，亦為上一世代的落後技術，僅能做到5年保固，為維持足夠續航力與每日班次數營運需求，將必須或一定要購買第2套電池的高額全壽期成本，不利於客運營運商的整體營運策略。

唐榮車輛選擇拉丁美洲為電動巴士國際布局的第一站，主因為拉丁美洲總人口數有5億人，公共運輸電動化的需求龐大，以巴西為例即有50萬輛柴油巴士，將分年汰換為電動巴士，瓜地馬拉的拉丁美洲Hub中心明顯及優良的稅負優勢，吸引外商投資與外銷生產銷售，有利人口紅利的及早布局與國際布局，布局得宜未來有年銷售1000輛電動巴士的潛力。