許光漢昨出席FENDI新光三越中港男裝店開幕，身為品牌大使的他，在《關於我和鬼變成家人的那件事》與林柏宏冥婚，活動辦在西洋情人節，兩人更是「夫唱夫隨」搶錢，但他們皆透露已多年情人節都在工作，許光漢笑說，和螢幕情人一同過節很自在，還是閃瞎全場。

許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）

林柏宏讚此次帶有原石質感的飾品設計，不過情人節禮物最想收到包包，上衣FENDI拉鍊口袋襯衫2萬9500元、抽繩擴型褲3萬8000元、FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk 6萬3000元、FF LOGO岩石效果項鍊1萬7800元、手鍊1萬9800元。（吳松翰攝）

《鬼家人》片中兩人都為戲犧牲，甚至許光漢還露臀，全台票房已衝破4700萬元，被拷問票房破億公約，兩人卻都走保守路線，深怕被比露臀還猛。林柏宏說：「等到破億再來想、慢慢來。」而許光漢則說：「還是要跟柏宏討論一下，男男親吻嗎？還是要看票房啦！」、「票房破10億我ok！」看得出人鬼夫夫逃避這問題的好默契。

陳庭妮透露與胡宇威不愛在特定日期過節，今年情人節兩人都在工作中度過，FENDI 緞面短版西裝外套9萬1000元、FENDI緞面Baguette口袋造型短裙4萬5000元、FENDI Peekaboo Cut Medium14萬9000元。（吳松翰攝）

同場的陳庭妮則透露，胡宇威情人節也在工作中度過。那是否有簡訊傳情？她靦腆答到：「目前還沒有欸 ，幸好（記者會）還是中午，我等下馬上傳。」並直言其實兩人沒有特別愛過節，平時就會製造點驚喜，並沒有在特定日期過節的習慣，對於情人節禮品，她笑說：「剛剛我已經先看到自己喜歡的禮物。」一進門便被水桶包吸引，「因為我本來就滿常買男生的包款、飾品，其實我覺得可以共用的東西很棒。」即使買來送給胡宇威也能搭配使用，而甚至已經想好可分層的設計很適合之後運動時使用。

FENDI 毛料動物紋 Soft Baguette Trunk ，9萬5000元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo ISeeU Mini ，15萬2000元。（FENDI提供）

許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）

2023春夏男裝系列以旅遊為主軸，將充滿大自然色系的藍色、棕色為主色調，再以橘色、銀灰色等點綴出具波西米亞風格的浪漫風情，並運用嬉皮文化中常見的串珠、抽鬚、刺繡增加服裝單品豐富度；另外本季品牌主打可適用於各式場合的服裝，故在服裝廓形上多以正裝輪廓搭配機能型面料、以分離式肩部和側邊開衩等手法，將傳統西裝、襯衫形狀塑造的更加輕盈，符合夏日閒適氣息。

FENDI FF LOGO 水桶包 ，10萬6000元。（FENDI提供）

FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk ，6萬3000元。（FENDI提供）

包款方面，經典的Peekaboo ISeeU Forty8推出新色，以及首只以枝紋牛皮製成，並可搭配串珠雛菊鍊條的男用Peekaboo ISeeU Petit包款，另外為搭配旅遊的主題，還推出以薄麻布、皮革製成的新款FENDI Roma水桶包和旅行包，以及超大尺寸的雙手柄「洗漱包」款式。