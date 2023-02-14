許光漢昨出席FENDI新光三越中港男裝店開幕，身為品牌大使的他，在《關於我和鬼變成家人的那件事》與林柏宏冥婚，活動辦在西洋情人節，兩人更是「夫唱夫隨」搶錢，但他們皆透露已多年情人節都在工作，許光漢笑說，和螢幕情人一同過節很自在，還是閃瞎全場。

許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）
許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）
林柏宏讚此次帶有原石質感的飾品設計，不過情人節禮物最想收到包包，上衣FENDI拉鍊口袋襯衫2萬9500元、抽繩擴型褲3萬8000元、FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk 6萬3000元、FF LOGO岩石效果項鍊1萬7800元、手鍊1萬9800元。（吳松翰攝）
林柏宏讚此次帶有原石質感的飾品設計，不過情人節禮物最想收到包包，上衣FENDI拉鍊口袋襯衫2萬9500元、抽繩擴型褲3萬8000元、FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk 6萬3000元、FF LOGO岩石效果項鍊1萬7800元、手鍊1萬9800元。（吳松翰攝）

《鬼家人》片中兩人都為戲犧牲，甚至許光漢還露臀，全台票房已衝破4700萬元，被拷問票房破億公約，兩人卻都走保守路線，深怕被比露臀還猛。林柏宏說：「等到破億再來想、慢慢來。」而許光漢則說：「還是要跟柏宏討論一下，男男親吻嗎？還是要看票房啦！」、「票房破10億我ok！」看得出人鬼夫夫逃避這問題的好默契。

陳庭妮透露與胡宇威不愛在特定日期過節，今年情人節兩人都在工作中度過，FENDI 緞面短版西裝外套9萬1000元、FENDI緞面Baguette口袋造型短裙4萬5000元、FENDI Peekaboo Cut Medium14萬9000元。（吳松翰攝）
陳庭妮透露與胡宇威不愛在特定日期過節，今年情人節兩人都在工作中度過，FENDI 緞面短版西裝外套9萬1000元、FENDI緞面Baguette口袋造型短裙4萬5000元、FENDI Peekaboo Cut Medium14萬9000元。（吳松翰攝）

同場的陳庭妮則透露，胡宇威情人節也在工作中度過。那是否有簡訊傳情？她靦腆答到：「目前還沒有欸 ，幸好（記者會）還是中午，我等下馬上傳。」並直言其實兩人沒有特別愛過節，平時就會製造點驚喜，並沒有在特定日期過節的習慣，對於情人節禮品，她笑說：「剛剛我已經先看到自己喜歡的禮物。」一進門便被水桶包吸引，「因為我本來就滿常買男生的包款、飾品，其實我覺得可以共用的東西很棒。」即使買來送給胡宇威也能搭配使用，而甚至已經想好可分層的設計很適合之後運動時使用。

FENDI 毛料動物紋 Soft Baguette Trunk ，9萬5000元。（FENDI提供）
FENDI 毛料動物紋 Soft Baguette Trunk ，9萬5000元。（FENDI提供）
FENDI Peekaboo ISeeU Mini ，15萬2000元。（FENDI提供）
FENDI Peekaboo ISeeU Mini ，15萬2000元。（FENDI提供）
許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）
許光漢出席FENDI新光三越中港男裝店開幕活動，表示近期想嘗試更多元風格，愛此次品牌新裝的波希米亞風，FENDI抽鬚擴型牛仔外套5萬9000元、FF LOGO抽鬚T恤2萬7800元刷色效果牛仔褲2萬7500元、Peekaboo ISeeU Mini 15萬2000元。（吳松翰攝）

2023春夏男裝系列以旅遊為主軸，將充滿大自然色系的藍色、棕色為主色調，再以橘色、銀灰色等點綴出具波西米亞風格的浪漫風情，並運用嬉皮文化中常見的串珠、抽鬚、刺繡增加服裝單品豐富度；另外本季品牌主打可適用於各式場合的服裝，故在服裝廓形上多以正裝輪廓搭配機能型面料、以分離式肩部和側邊開衩等手法，將傳統西裝、襯衫形狀塑造的更加輕盈，符合夏日閒適氣息。

FENDI FF LOGO 水桶包 ，10萬6000元。（FENDI提供）
FENDI FF LOGO 水桶包 ，10萬6000元。（FENDI提供）
FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk ，6萬3000元。（FENDI提供）
FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk ，6萬3000元。（FENDI提供）

包款方面，經典的Peekaboo ISeeU Forty8推出新色，以及首只以枝紋牛皮製成，並可搭配串珠雛菊鍊條的男用Peekaboo ISeeU Petit包款，另外為搭配旅遊的主題，還推出以薄麻布、皮革製成的新款FENDI Roma水桶包和旅行包，以及超大尺寸的雙手柄「洗漱包」款式。

FENDI Peekaboo ISeeU Medium ，17萬8000元。（FENDI提供）
FENDI Peekaboo ISeeU Medium ，17萬8000元。（FENDI提供）

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#許光漢 #林柏宏 #兩人 #情人節 #包款