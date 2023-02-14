民進黨立委高嘉瑜曾歷經前男友林秉樞家暴摧殘，感情路走得坎坷。高嘉瑜與同黨北市議員王世堅敢於批評民進黨的不是，獲得不少中間選民的認同，但也因此飽受綠營人士冷嘲熱諷。今(14日)適逢情人節，高嘉瑜在臉書喊出「我有約了」，貼出與王世堅的合照，引網友莞爾狂讚。

高嘉瑜感情路坎坷，曾歷經前男友林秉樞的家暴摧殘，在媒體前泛淚的模樣引來不少同情。走出陰霾的高嘉瑜在綠營內也不受待見，與同黨王世堅、何志偉並稱「堅偉瑜」，因批評黨內而常遭綠側翼批評，甚至曾有挺綠基層群眾公開喊話黨中央，要將堅、偉、瑜開除黨籍。

高嘉瑜今(14日)在臉書發文附圖表示：「情人節我有約了，謝謝大家！」並貼出王世堅在旁比讚的兩人合照。雖然不知「有約」是否真是跟王世堅，但仍引不少網友點讚並回應：「情人節快樂」、「哈哈！好幸福」、「良心堅瑜2人組」、「就只欣賞這兩位，情人節快樂」、「超級棒的二位辛苦了，讚讚」、「原來是和恰吉先生」、「真的很配，在一起」、「哈哈哈！人見人愛的恰吉」、「清流二人組」、「速配！」