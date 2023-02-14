香港女星任港秀早年是女團「電波少女」的成員之一，一張清純臉蛋和魔鬼身材受到極大關注，然而，團體後來發展不佳解散，她轉往演戲，但多演配角，2002年更爆出陪香港富商羅兆輝去巴黎治療毒瘡，形象大毀，最後得拍三級片賺錢，如今的她淡出演藝圈多年，近日Tvb播出2000年電視劇《Loving You我愛你》，才讓粉絲們重新想起這號人物。

任港秀7歲時爸爸就意外離世，跟媽媽及弟弟相依為命，國中畢業後加入Tvb藝人訓練班，1998年成為電波少女一份子，星途卻一直不順，繼團體解散又爆出桃色新聞，1992年陪已故富商羅兆輝去歐洲，慘被Tvb解約。後來，她改拍三級片，還跟男神吳彥祖演過親密床戲，自此，任港秀被定型為豔星，2000年代中期，看淡名利的她全面退出演藝圈。

然而，事實上，任港秀先前爆出醜聞後，已第一時間返回香港，然而傳言從未停止，有一說指羅兆輝出價1000萬港幣，要求任港秀全身脫光，對此，任港秀對港媒否認，並指跟羅兆輝之所以認識，僅是經由一場飯局，至於之所以答應去歐洲，只是為了陪羅兆輝到巴黎治療毒瘡，且已說好只會陪伴一天。

任港秀(左圖2、右圖1)分別出現在DJ林柏希和女星寶珮如的社群裡。(圖/林柏希 IG、寶珮如 IG)

多年過去，如今的任港秀轉為在教會工作，並於2013年嫁給教友Brice過起平淡的生活，不過，她和演藝圈好友仍有往來，港星寶珮如曾在IG貼出跟任港秀爬山的照片，年過40的她，戴著一副方框眼鏡，臉上只化著淡妝，凸顯出肌膚的凍齡零瑕疵；此外，她在DJ好友林柏希IG現身時，則換上格紋連身裙配上緊身黑褲，宛如年輕人的打扮，更是讓她看上去回春了好多歲。