楊祐寧與老婆Melinda從2020年公證結婚，去年補辦婚宴。Melinda常在網上分享自然不做作的照片，獲得不少粉絲喜愛，這位幸福人妻情人節卻丟下老公，直奔紐約時裝周，以透視裝出席設計師Tory Burch 2023秋冬大秀，火辣指數爆表，並連發貼文可見其興奮之情，而楊祐寧也在貼文下直呼老婆「這太正了吧」，隔空放閃。這場秀還邀來《非常律師禹英禑》南韓演員朴恩斌看秀，超模坎達兒妮可珍娜、伊莉娜莎伊克等人走秀，星光熠熠。

朴恩斌以鵝黃色上衣搭配米色西裝外套，知性出席Tory Burch 2023秋冬大秀。（CFP）

Melinda秀後與Tory Burch對談時並提到，「疫情過她的設計有了新的啟發，將帶動品牌往新的方向」。在新一季設計品牌致敬有「運動衣之母」稱號的克萊爾麥卡德爾（Claire McCardell），將她標誌性的波波裙、拉鍊、芭蕾舞鞋元素融入本季單品當中，品牌透過具彈性的面料打造再現屬於克萊爾的自由精神，隨意以安全別針固定而產生的毛衣皺褶、簡單以腰帶扣住得歪斜大衣，以及拉鍊敞開的手提包，隱約地傳達女性不需被規則、框架束縛的理念。