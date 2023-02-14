新竹市前市長林智堅去年爆出論文抄襲案，不但讓自己退出了桃園市長選舉，更間接導致民進黨在去年的九合一選舉中大敗，不過時任的民進黨主席蔡英文，卻要求全體黨公職大聲地跟大家說「林智堅沒有抄襲」。而林智堅本人今（14）日也在臉書上首發聲，表示「關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，我尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟，同時也撤回針對台灣大學學位的訴願」，並強調「我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，引發討論。

林智堅今日在臉書上表示，上周黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，他也做出以下決定，「希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉」。林智堅指出，「關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，我尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟」。

林智堅更接著說，他今日稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。林智堅強調，「這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」。

林智堅也強調，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對我而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題上，避免因我個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅坦言，「我今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，我內心充滿無限的感謝，卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來我會持續精進學習」。

林智堅最後也說，「最終，深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，我將花更多時間陪伴我的家人。特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕」。