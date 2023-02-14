星雲法師荼毘圓滿落幕，弟子們則在整理遺骨時，發現了許多舍利子，也讓「舍利子」3個字成為近日最熱門話題。事實上，星雲法師生前曾受贈佛陀舍利，該物背景驚人，出自印度佛陀涅槃，歷史已達2500年，人間僅有3顆。

舍利的梵語是「śarīra」，有遺骨的意思，通常是指佛陀的遺骨，當佛陀的遺體火化後，結晶而成的固體物。在佛教觀念中，舍利形成的原因是日積月累地修持，功德昭著的自然成就，也是戒、定、慧三學熏修的成果。

佛光山13日在台南大仙寺舉行星雲大師荼毘儀式，燒出許多舍利子。(圖／佛光山提供)

據佛教經典記載，西元前543年佛陀涅槃荼毘後，遺留下3顆佛牙舍利，一顆位在斯里蘭卡，一顆位在中國大陸，最後一顆侍奉在印度那蘭陀聖地佛寺1000多年，但由於回教入侵，西藏國王丘極泊巴便迎回西藏，供奉在囊極拉齋寺。不料日後大陸「文化大革命」，寺廟遭毀，佛牙舍利意外遭喇嘛貢噶多傑仁波切拾獲，送回印度密藏30年。

佛光山紀念館資料指出，星雲法師1998年2月前往印度傳授三壇大戒，當時貢噶多傑仁波切自覺年事已高，再也無力興建寺廟供奉佛牙舍利，見到星雲法師後，認為星雲集力促進佛教交流，便和另外12位仁波切聯署簽名，將佛牙舍利贈與星雲法師，童年4月迎回台灣。

星雲法師為此也尋找土地，蓋塔供奉，最終在2011年12月25日紀念館落成，佛牙真身舍利供奉於本館玉佛殿，成為鎮館之寶。