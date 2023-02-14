金管會證期局今日公告，泰山2022年12月2日董事會決議處分全家，有4大缺失，並且依據《證交法》等法處泰山負責人詹景超48萬元。

證期局羅列泰山處分全家股票4大缺失，一，未依所定取得或處分資產處理程序進行評估並納入會議資料；二，議案資料僅為一頁持股明細表；三，會中就部分董事之詢問及要求提示文件亦未提供及補充；四，列席之會計師及律師於討論及表決時均未離席。

證期局表示，依《證券交易法》第178條第1項第9款、第11款及第179條規定，處為行為的負責人也就是詹景超罰鍰48萬元。