高雄一名人妻小芳（化名）在某大學在職專班修文教事業經營碩士，沒想到在每周討論論文時竟與指導教授發生婚外情，小芳曾傳訊息希望2人常常見面，但對方說妻子臨時有約「每一週都能滿足你，就一週不行」，小芳丈夫後來發現種種訊息崩潰提告，法官判該教授需賠15萬。

人夫主張向小王求償100萬；小王則說男子提出的LINE對話是趁小芳睡著時偷截取手機畫面，應無證據能力，且他是小芳念文教事業經營碩士在職學程班的指導教授，小芳希望他每周固定討論論文撰寫進度，2人才每周見面，且所有愛意文字都是小芳所傳，雙方從未單獨出遊，不認為侵害配偶權。

法官審酌小芳與男子的對話，小芳說「你還是按你自己排定計畫走，彷彿我不存在。感情是兩情相悅，不是用乞討的」，男子則說他的妻子臨時和他約時間「我很努力在安排」、「我為了週一和週二的事情跟我老婆吵架你知道嗎」、「你說你能體諒我，我也努力做」、「每一週都能滿足你，就一週不行」。

男子還說「昔日的好都是垃圾，我就是拉基，不如你的意就被講成負心漢」，小芳回應「是真的很愛你」但法官認為，如果只是安排論文討論時間，又怎會討論出醋意，更有「負心漢」、「分手」的言論，曖昧的言論也有違社會通念，造成女學生丈夫的痛苦，教授賠償15萬元適當，全案定讞。