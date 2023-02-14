前新竹市長林智堅在2022年九合一大選前爆出論文抄襲事件，蔡英文總統當時還下令黨公職澄清「林智堅沒有抄襲」，同時在民進黨網站闢謠專區中為其護航，然而近日卻有媒體人抓包，相關貼文已悄悄下架。針對林智堅論文抄襲一事提出「一屍五命說」的立委高嘉瑜，今（14）日也在節目《新聞大白話》中表示，自己當初就覺得怪怪的。

高嘉瑜提到，她覺得論文只是個人誠信跟學術的問題，照理說個人要對個人負責，自己寫的論文自己有沒有抄最清楚，叫黨幫你背書是一件很奇怪的事情，當初官網放（護航文）就有點怪怪的，民進黨現在檢討學倫，只好趕快下架。

她還指出，當初蔡英文主席是說，「我支持林智堅捍衛他的清白」，但問題是黨內其他人沒有相信，也不是每個人都相信，像王世堅。她強調，林智堅都沒辦法捍衛自己的清白，「我們怎麼幫他」，學術的東西本來就要交給學校、學倫去審理，而不是說政黨今天可以兼顧學校的專業。

另外，高嘉瑜也認為，當初就希望，「政治歸政治，學術歸學術」，論文有爭議就回到學校去處理，而不是政黨去處理，所以當下整個流程上就出現奇怪的事件。她還稱，「蔡英文有她的溫暖，主要是給林智堅一個很大的支持。」