原訂近期訪問歐洲的中國新疆自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜突然低調地取消了歐洲訪問計畫。據《政治圈》（Politico）報導，歐盟原認為邀請吐尼亞孜訪問，可以讓這位中國新疆最高行政官員了解到歐盟對新疆人權問題的關切，但是吐尼亞孜訪歐行程曝光後，遭到人權組織的強烈抗議，因此臨時取消了這項訪問計劃。

《政治圈》報導說，據3位了解吐尼亞孜訪歐計畫的人士表示，吐尼亞孜原打算到訪巴黎、布魯塞爾以及倫敦，由於他擔任新疆維吾爾自治區主席，而該地區針對維吾爾族穆斯林社區的極端措施遭到強烈指控，幾乎已相當於聯合國所稱的「危害人類罪」，因此被迫取消訪問計劃。

在吐尼亞孜取消訪問之前，歐洲立法者和社會活動人士普遍擔心，歐洲為中國新疆地區的負責人鋪開紅地毯可能引起爭議。行程取消的訊息傳達給負責接待的中國駐法國與比利時外交官員，同時有一封發給歐盟總部邀請來賓的電子郵件表示「 因日程安排等原因，接待吐尼亞孜的相關活動將推遲。數名在法國受邀參與吐尼亞孜會見的貴賓也收到了類似的訊息。

報導說，吐尼亞孜原訂周一開始訪問行程，雖然取消了歐盟的訪問，但還不清楚他是否仍會去倫敦。媒體向中國駐倫敦大使館發送的電子郵件亦未獲答覆。上周英媒報導他將訪問倫敦與布魯賽爾，後來又出現了巴黎的訪問行程。

對此項訪問持批評態度的人士指出，英國與歐盟外交政策部門最初計畫邀請吐 尼亞茲來訪，但在部份歐洲人士威脅要對他採取法律行動。歐盟也為自己辯護說， 已經拒絕北京提出要會見更多歐盟高級官員的要求。不過，至今為止中國外交部都未證實吐尼亞孜的訪歐計劃。

中共官方宣布，中國外交政策負責人王毅將訪問俄羅斯和法國、德國、意大利、匈牙利等4個歐盟國家，預計他還將在慕尼黑安全會議上發表講話。這將是王毅去年底從外交部長升任中共中央政治局委員後首次出訪歐洲。

一名歐盟外交政策官員表示，預計歐盟將於本月晚些時候重啟與中國的人權對話，這是自北京於2020年對歐洲外交官與議會成員和學者實施制裁以來的首次對話。