日本防衛省官網14日晚發布聲明稱，防衛省通過對過去在日本領空確認的特定氣球狀飛行物，包括在2019年11月、2020年6月和2021年9月入侵領空的氣球進行進一步分析後得出的結論是，強烈推測成為中國飛行的無人偵察氣球。

日本防衛省稱，對此，我們將通過外交途徑要求中國政府確認此事的事實，並強烈要求以後不要再出現這樣的情況。

日本防衛省強調，即使是未經日本許可擅自侵入日本領空的氣球，也構成對日本領空的侵犯，我們將努力收集和監測。