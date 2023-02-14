佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式，弟子整理靈骨後發現大量舍利子，並拍下照片，今（14）日卻有綠營側翼粉專傳出網路謠言，指稱舍利子是大陸淘寶賣的礦石。對此，台大哲學系教授苑舉正就氣炸表示，「佛光山的弟子不可能製造出這些東西，最可惡的是，就是平白無故地得罪宗教團體，怎麼可以說這種話，真的是嚴重的侮辱」，引發討論。

台大哲學系教授苑舉正今日在中天節目《頭條開講》中表示，當他聽到綠營側翼粉專傳出網路謠言，指稱舍利子是大陸淘寶賣的礦石時，他非常難過，「你信不信佛教我不管，但對一個宗教人士要有起碼的尊重」。苑舉正直呼，星雲大師是他的啟蒙人，他的學術工作就是星雲這邊開始，苑舉正強調，「星雲當時百萬人興學，因為星雲大師沒讀過大學，星雲大師是佛教中，心靈上很重要的代表人物，他是揚州人也是台灣人，應該要讓中國大陸的弔唁團來台灣，這是一個難得的機會，結果沒有同意」。

最後，苑舉正也說，「對星雲本身來講，在心理上很看得開『沒有舍利子』這件事，而佛光山的弟子不可能製造出這些東西，最可惡的是，就是這群人平白無故地得罪宗教團體，怎麼可以說這種話，真的是嚴重的侮辱」。