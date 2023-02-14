工研院扶植、躋身國內三大電動車充電樁營運商起而行綠能，除了與和泰、士林電機合資成立充電與軟體營運商充壩外，積極搶攻國內智慧充電市場外，海外訂單也傳好消息。起而行綠能表示，已拿到美國能源商3年超級快充大約，如成功全部出貨9000支，可為公司營收進帳180億以上。

起而行綠能董事長簡金品今表示，已拿到美國一家能源商的三年供貨訂單，建置遍及加州、佛州、德州等，第一年出貨目標1000支超級快充。第二年約3000支，第三年希望到5000支，3年合計要9000支。

一支功率350kW的超級快充槍，目前建置費要價200萬到300萬元，起而行綠能估計，未來幾年累計營收可望帶進約180億。

簡金品表示，電動機車主要有分充電跟換電，起而行在機車充電上市占率9成，電動車大概5成左右，平均起來約6成。像是SOGO、新光三越百貨營運系統，目前都用他們的設備。

海外部份，簡金品說，美國是最大市場，公司布局主要美國跟日本。摩托車充電系統會藉由日本輸出到東南亞，四輪是日本跟美國，八輪主要著眼電動巴士國家。零配件由士電製造，會貼士電與起而行牌子。

起而行去年營收因為缺料關係，約只有2到3億元營收，簡金品估計今年開始獲利，可轉虧為盈，2025年要拚IPO上市。