王力宏近日逐步復出歌壇，推出新歌《想見就能相見》，唱出對家人的思念，未料卻引來前妻李靚蕾不滿，雙方律師你來我往發聲明交火，而家事還未平息，現微博又傳出王力宏在大陸的「西東音樂」（上海）遭凍結資產，裁定書也被公開了。

根據大陸天眼查App顯示，北京時之尚廣告公司去年9月向北京仲裁委員會申請財產保全，請求凍結「西東音樂」的銀行存款901萬人民幣（約新台幣4千萬）或查封、扣押其相應價值的財產，而法院經審查後裁定執行。

王力宏公司遭凍結資產。（圖／取自新浪娛樂微博）

西東音樂（上海）由王力宏擔任法定代表人、執行董事。（圖／取自新浪娛樂微博）

西東音樂（上海）2019年12月成立，王力宏為法定代表人、執行董事，並由王力宏為代表人的宏聲文化有限公司全資持股。而之前李靚蕾曾公開王力宏買網軍的明細，請款單上寫的就是西東音樂。

王力宏和李靚蕾婚變後沉寂1年，日前在美國拉斯維加斯開演唱會宣布復出，接著推出2首新歌兩首新歌《ONE一個》與《想見就能相見》，訴說婚變心境與思念之情，未料此舉卻疑似引來前妻李靚蕾不滿，發聲明砲轟，雙方律師也隔空交火，家事又浮上檯面。