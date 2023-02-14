美國勞工部14日晚發佈1月消費者物價指數(CPI)，總體與核心CPI均高於預期，但低於前值。

數據顯示，美國1月總體CPI年增6.40％，高於預期的6.20％，但低於前值6.50％。

美國1月核心CPI年增5.60％，高於預期的5.50％，但低於前值5.70％。

貝萊德投資研究所稱，市場關注1月份美國CPI，特別是核心服務CPI，受勞動力市場緊張和工資上漲影響最大。上周12月核心CPI被大幅上調，顯示其放緩幅度幾乎沒有首次報告的那麼大。我們也在尋找美國零售銷售和工業生產中經濟受損的持續跡象。

美國勞工統計局正在改變其編製報告的方式。一個重大變化是，它現在根據一年期而不是以前使用的兩年期限，對價格進行加權。權重調整是為了更真實地反映消費者支出模式，更準確地提供生活成本圖景。

這導致了各個組成部分的影響程度發生了變化。例如，食品和能源價格的權重對總體CPI數字的影響將逐漸變小，而住房的權重將略微增加。