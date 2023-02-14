一名網友稱婚前和妻子每周能嘿咻3次，但婚後一年，對方卻開始拒絕邀約，妻子稱工作很累、沒有興致，還說「能不能不要逼我」，該網友最後崩潰提議想去外面找，還說會「找乾淨一點的」不會發生感情，但妻子一聽爆炸，罵他是下半身思考、畜生，雙方為此大吵一架、冷戰許久。

該網友在Dcard發文，他自己平時性慾很強，婚前與妻子每周大概嘿咻3次，對方也都願意配合，還會買性感戰袍、幫他服務，但如今結婚1年妻子幾乎沒有性致，「一週能有一次就很不錯了，明明就有另一半卻還只能看A片解決」他後來向妻子談論此次，稱自己快要受不了了，但對方卻說「能不能不要逼我」，說工作每天都很忙，根本提不起勁。

該網友本來提議雙方約好每周都要排一天辦事，但妻子卻說應該要順其自然，最後他直接說「但我真的很需要這件事，還是我花錢去外面找，找乾淨一點的，而且我只是純抒發不會產生感」，妻子聽完馬上爆炸，罵他是下半身思考、畜生、噁心，他也不滿對方罵得如此難聽，雙方目前仍在冷戰。

該網友在網路PO文尋求意見；其他網友留言「不要背著老婆找，要找也要有共識，不然被抓到你真的會死得很慘」、「你好自私都只想得到自己，你想到的方式都是在解決自己的問題，但老婆的問題才是癥結點吧」、「你要確定去外面找會是乾淨的耶，等等帶病回家傳染給你老婆」、「你真的超噁心，可以離婚了」。