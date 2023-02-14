72歲的男星向雲鵬是70年代的性格小生，曾獲得第17屆金馬獎最佳男配角，今（14）日傳出胃癌病逝消息，讓許多粉絲感到不捨。過去胃腸肝膽科醫師蘇銘堯曾表示，胃癌初期症狀與胃潰瘍相似，但若出現上腹痛並伴隨「體重減輕、貧血、解黑便」等症狀，恐怕已是胃癌中末期，建議盡速到醫院檢查。

向雲鵬6年前被診斷出胃癌，醫師宣判將不久於人世，後來切除4分之3的胃，又挺過12次化療才保住一命，後來更積極調整飲食和心情，讓病情逐漸穩定，但沒想到今日上午身體不適就醫後就被轉入加護病房，下午3時因肺炎引起器官衰竭，最終宣告不治。

醫師蘇銘堯曾在節目《健康2.0》指出，胃癌初期與胃潰瘍的症狀相似，除了上腹痛為主要症狀，胃部也可能有「痛、悶、脹」等情況，若同時出現「體重減輕、貧血、解黑便」才就醫檢查，恐怕已惡化到中末期。

蘇銘堯進一步解釋，生長快速的癌細胞會讓黏膜容易受損，因此胃癌多半會合併上消化道出血，以及解黑便、吐血、沒來由的貧血等情況，且多數胃癌患者教難吸收營養，體重當然會變輕。但值得注意的是，嚴重胃潰瘍可能也會引發出血，必須盡速就醫檢查才能確定原因。

另外，蘇銘堯特別提醒，胃癌和飲食習慣有很大的關聯，為了讓肉類保持鮮紅色澤，常會添加硝酸鹽與亞硝酸鹽讓，但經人體代謝，可能就會變成罹癌因子，而燒烤、煙燻食物、醬菜、鹹魚等醃漬物，都會助長胃癌的發生機率，菸酒甚至會增加高達2倍的風險。