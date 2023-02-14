澎湃新聞報導，大陸足球領域刮起的反腐風暴仍在持續。2月14日晚，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

公開資料顯示，陳戌源，1956年7月出生，漢族，1973年11月參加工作，1979年1月加入中國共產黨，大專學歷，工商管理碩士學位，高級經濟師。

陳戌源歷任上海國際港務（集團）股份有限公司黨委副書記、董事、總裁；上海國際港務（集團）股份有限公司黨委書記、董事、總裁；上海國際港務（集團）股份有限公司黨委書記、董事長等職。2019年8月，陳戌源當選新一屆中國足協主席。

中國足球協會是中國從事足球運動的組織自願結成的全國性、非營利性、體育類社團法人，是團結全國足球組織和個人共同發展足球事業、具有公益性質的社會組織，根據法律授權和政府委託管理全國足球事務，是中華全國體育總會和中國奧會的單位會員，是唯一代表中國的國際足球聯合會會員和亞洲足球聯合會會員。

自去年11月大陸國足前總教練李鐵落馬以來，湖北省紀委監委網站已通報查處了多名足協人士：

2022年11月26日，湖北省紀委監委網站通報稱，中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

2023年1月19日，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會第十一屆執委會成員、前祕書長劉奕涉嫌嚴重違法，目前正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

同一天，湖北省紀委監委網站還通報了中國足球協會常務副祕書長兼國家隊管理部部長陳永亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查的消息。

值得一提的是，目前同樣在湖北接受調查的足球領域相關人士還包括房企華夏幸福高層孟驚。

2月14日晚，華夏幸福發布公告稱，近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。

「目前公司經營管理工作均正常有序開展，前述事項不會對公司日常經營決策和運營產生重大影響。」公告稱，公司治理結構及決策機制健全穩定，已對孟驚分管的相關工作進行了妥善安排，董事會及管理層將全力確保公司各項經營活動有序推進。

公開資料顯示，李鐵於2015年7月出任華夏幸福俱樂部常務副總經理、體育總監、中方教練組組長的職務，次月任球隊主教練。一年後，李鐵於2016年8月下課。