前新竹市長林智堅論文抄襲案造成一屍多命，總統蔡英文下令全黨挺一人，更直接導致2022九合一選舉綠營慘敗，而林智堅後續的「戰清白」也接連吞敗。林智堅今(14日)在臉書發文表示不再進行行政訴訟，但媒體人黃揚明指出，其抄襲對象余正煌告林智堅誹謗案23日仍將初次開庭。

「希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。」林智堅今天晚間表示，關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。另外，他同步做了以下決定：今天稍早他已委由辦理訴願的律師發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅強調，他這段期間自我反省，自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，要再次向社會大眾表達歉意。接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對他而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題上，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

「有機會為自己家鄉服務，我內心充滿無限的感謝。」林智堅提到，卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來他會持續精進學習。最終，深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，他將花更多時間陪伴家人。他並特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。

而對林智堅不戰清白一事，黃揚明則補充相關資訊指出，2月23日上午，余正煌告林智堅誹謗官司，將在北檢初次開庭。

網友表示：「這樣的話會有崩潰海嘯發生嗎？（黃：不會海嘯，只有陳時奮等側翼崩潰）」、「那請全黨挺堅的蔡英文會出來道歉嗎？（黃：我不相信她會，但如果媒體有提問機會，應該要問）」、「陳時奮準備幫林智堅與其御用綠師們上一堂訴願/行政訴訟課？」、「陳時奮會跳出來說：他教書多年，在還沒有固態硬碟的年代，沒看過碩士論文比林智堅寫（抄）更好的台灣人」哈！」、「期待新竹大秘寶繼續查」。