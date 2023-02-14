俄烏戰爭將滿一年，美國總統拜登政府官員向基輔示警，若烏軍未能抓緊「關鍵時刻」反攻，後續美援恐面臨挑戰。

《華盛頓郵報》引述不具名官員報導，白宮決心傾力挺烏，但若基輔用罄國會已授權的援助方案，最快將在今夏面臨挑戰；因自聯邦眾議院易主後，不少共和黨人就揚言不再援烏。拜登政府包括中情局長伯恩斯（William Burns）、白宮副國安顧問范納（Jon Finer）、副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、副防長卡爾（Colin Kahl）等官員都在先前訪問基輔時，直接了當地告訴烏國總統澤倫斯基局勢的急迫。

對於當前膠著戰能否有所突破，分析人士認為，俄烏雙方都不太可能在「可預見的未來」奪得決定性的軍事優勢。美國前情報官員肯達爾-泰勒（Andrea Kendall-Taylor）說：「這感覺是一個非常不確定的時刻。」

報導指出，華府尊重澤倫斯基團結國家的方式，但也憂心戰爭持續下去將對俄國有利。一名美國高層官員表示，基輔應優先考慮春季反攻的時機與執行，特別是受西方國家訓練使用複雜武器的烏軍戰士投入戰場後。

官員說，此刻激戰的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）是俄國總統普丁的首要目標，俄軍奪下後雖不見得能替戰爭帶來重大轉變，但仍可被莫斯科以「我們在地圖上又多了一個據點」來宣揚。