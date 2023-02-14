去年柬埔寨詐騙、人口販運事件頻傳，被封為是「吹哨者」的YouTuber「好棒Bump」因為拍攝一系列救援影片，而讓人口販運議題受到關注，柬國政府在各國壓力下，發動數起清查及救援工作，當地不少詐騙集團也跟著鳥獸散，紛紛逃往越南、泰國另起爐灶。然而即便政府、媒體大力宣導，還是有民眾上當受騙，昨（13）日一名男子在網路上發文表示自己受困寮國金三角，雖驚險逃離園區，但仍受困當地，因此上網尋求網友幫助，貼文曝光後多數網友並不領情，指出文章不合理，懷疑是PO文賣慘以此騙機票錢。

男子在《Dcard》上發文表示自己遭詐，受困寮國金三角。（翻攝自Dcard）

一名男子在《Dcard》上以「我被騙來東南亞做詐騙」為題發文，他表示自己和朋友受困於寮國金三角，原PO透露自己21歲是新竹人，於今年1月份入境泰國，他透露「一開始我朋友跟我說去泰國拿一個文件，就有3萬塊可以拿，我當時缺錢我就相信了」，他表示一開始都沒什麼異狀，抵達泰國後，詐騙集團的人員安排他入住飯店，隔天他搭機到清萊機場，下飛機後有人載他到湄公河，抵達金三角後他才恍然大悟驚覺受騙，他表示詐團人員拿出合約要他簽名，簽完後手機和護照就立刻被收走，事後他屢次提出想回台灣卻遭到毒打，不僅頭破血流，腿部韌帶也疑似斷裂。

原PO表示自己後來遭到囚禁，也因此認識19歲的桃園男，兩人策畫逃跑的路徑和方式後順利逃出園區，並前往警局求助，但當地的警方卻表示他們必須賠償違約金才能離開。原PO透露自己和朋友找了多方管道，但都需要先抵達泰國才能獲救，他坦言「但礙於目前我們兩個家庭本就不富裕，家裡人也不太輕信這件事情」表示兩人因經濟困窘而受困金三角「現在只要湊齊自己的路費就好了，然後就是我們連機票錢都湊不到，我們雙方的家人都沒辦法提供我們金援」，讓他著急地詢問網友們還有哪些方法能夠回台。

貼文曝光後掀起網友討論，有網友提出質疑表示「在警局3星期不提供吃，你們怎麼還可以存活？每天吃什麼？要是我一個星期沒吃東西我早就虛脫了」、「園區有那麼容易讓你們逃跑？然後警察又可以幫你們拿手機跟護照，那邊警察勾結當地是家喻戶曉，應該早就把你們送回去了，怎麼還讓你有機會po文」，讓網友懷疑「個人合理懷疑是用詐騙賣慘，然後看誰能匯款，就加減騙一點」，原PO也貼出護照和警局宣導海報證明自己受困當地，承認自己因一時貪念而釀下大禍，也強調自己沒有要騙錢。

面對原PO的回覆網友們仍不領情，直呼「說真的我覺得你這種人蠻浪費社會資源的...沒說你們很差之類的，只是說事實，要救援就是要有資源跟錢，這些錢根本可以拿來幫助那些真正缺錢但不會走邪門歪道的人」、「一月還出境，真的笑爛」、「柬埔寨的新聞去年八月就出來了，你今年一月還要去??? 反詐騙組織已經說不會再幫忙了」、「新聞報成這樣鋪天蓋地，有手機都會跳通知，親戚朋友都在聊，網上一堆這種去柬埔寨的梗，然後1月還能被騙過去，你也是挺狂」、「突然覺得Bump根本神仙救世，他還是默默在做事 好感人，每次都要救你們這種不勞而獲，以為拿東西就有三萬的人，哪來這麼爽的事被騙去外面才知道完蛋，而且早就在宣導的東西還是有人去」、「怪怪的，感覺是局中局，想騙好心人的錢」。