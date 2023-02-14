情人節這天不管有沒有伴侶可以放閃，跟家人、朋友待在一起也是再幸福不過的時刻，相信你也曾陷入苦惱不知道該送什麼禮物，巧克力雖不足為奇，卻是給另一半製造小確幸的狠角色。

市售巧克力屬高熱量、高糖或高脂肪食物，添加大量糖、油脂或其他食品添加物。台北慈濟醫院營養師楊灼華建議，民眾購買巧克力時，選擇黑巧克力尤佳，且留意產品標示是否提到「巧克力風味」，甚至連「巧克力」三個字都沒有，吃甜食之餘顧及健康。

巧克力的總類大致可分黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力三種，其中，黑巧克力的熱量雖然最高，營養成分卻是3者中第一名，可別以為這樣就能盡情享受，因為就連100％的巧克力也不一定百分之百都是可可脂。

楊灼華表示：「巧克力雖然比其他糖果、餅乾多了營養成分，但百分比不等於健康程度，只能代表可可在成分中的含量。」進一步說明，內含的可可脂含量越高，抗氧化物質就越多，即營養成分來源。

然而，巧克力含有大量的磷，她建議患有慢性腎臟病、透析的民眾應避免食用造成腎臟負擔。若一般人攝取也須適當，否則容易增加心血管疾病風險。