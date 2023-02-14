今(14)日是開學首日，沒想到三重有家長在網路上投訴，自己就讀國小的女兒在下課時，竟遭不明老翁企圖強行拉走，所幸在名熱心媽媽的阻攔下才沒有成功，家長獲知後也向三重警方報案，並在網路的地方社群投訴此事；對此三重警方表示，該名老翁稱是因為自己認錯小孩，所以才會一時不察搞錯人，但老翁還是以妨害自由罪嫌法辦。

據了解，家長指出今日12時許女兒剛步出國小校門，65歲的陳姓老翁就上前聲稱是女兒的爺爺，想將她拉走，無論女兒如何否認對方是自己的爺爺、互不認識，但陳翁仍持續想把女兒拉走。

雙方在互相拉扯之際，有名熱心媽媽發現異樣，隨即上前阻止，隨後女兒的家人接獲通知後也趕到現場，而家長一氣之下向警方報警，提告陳翁妨害自由。

三重警方指出，陳翁表示自己平時中午，都會在該國小後門接送孫女，當天因學校開學，所有學童都統一穿著校服，再加上該名家長的女兒背影及背包與同讀該校的孫女相似，所以才會認錯人，但由於妨害自由是公訴罪，依法警方還是只能將陳翁函送法辦。

三重警方強調，將持續於校園周邊及上下課交通尖峰時段，加強編排警力守望、巡邏及交通疏導，維護學童上下學的安全。