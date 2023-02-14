日經新聞報導，日本正在向菲律賓提供安全合作協助，也就是捐贈日本退役的裝備給菲律賓，雖然已退役，但是也足以令國防貧弱的菲律賓，裝備水準立即上升。
去年12月，日本提出新版安全政策報告，當中的描述打破了日本在二戰之後「只有遭攻擊後方可自衛」的原則，可以在威脅升級時有更靈活的應變，同時國防支出將在5年內增加一倍。
另外，政策報告還提到「加強夥伴國家武裝力量」，為落實這項計劃，日本政府在2023 財年的預算草案中，提出了20億日元(約4.5億新台幣)的經費。根據該報告，菲律賓將成為首個受贈對象，包括資金和裝備。只要議會通過預算，將會有更多實行細節。
去年，日本與菲律賓舉行了首次國防部長、外交部長的四方安全會談，兩國同意加強防衛合作關係。
菲律賓媒體稱，菲律賓陸軍對於日本的幾種退役裝備很有興趣，比如富士貝爾的 UH-1J 休伊直升機，和三菱74式主戰坦克，以及AH-1S休伊眼鏡蛇攻擊直升機。這些裝備雖然服役40年，但是都比菲律賓現有裝備先進很多。
而且這已有先例，菲律賓海軍已經在2017年，從日本接收了2架TC-90巡邏機。
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