林燦澤／台北報導（櫃買中心陳永誠董事長(右五)、駐泰國台北經濟文化辦事處莊碩漢代表(左五)、泰國台灣商會聯合總會莊智堯副總會長(左四)、安侯建業聯合會計師事務所陳俊光主席(右四)、及泰國當地企業主，於泰國曼谷市舉辦之「泰國臺商交流晚宴」會場合影留念。圖／櫃買中心提供。）櫃買中心為配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來臺上櫃，惟受到新冠疫情影響，過去三年以舉辦線上說明會方式與海外企業交流互動，隨著各國邊境管制鬆綁，2023年海外推動首站即選擇與臺灣經貿關係往來密切的馬來西亞及泰國，首先於2月10日與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券於馬來西亞檳城州共同舉辦「檳城華商交流會」；又於14日與安侯建業聯合會計師事務所於泰國曼谷市舉辦「泰國臺商交流晚宴」，總計有近60家當地企業熱烈參與。近年美中貿易戰及中國大陸施行嚴格防疫政策的影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，許多產業積極至東南亞布局設廠或投資，而臺商在馬來西亞及泰國布局已久，泰國臺商數更超過5,000家，成為臺商數第二多之國家。為持續吸引東南亞企業連結臺灣資本市場，櫃買中心本次造訪多家馬來西亞及泰國當地之華商及臺商企業，產業涵蓋人力仲介、百貨零售、鋼鐵及電動車電池等，並藉由舉辦說明會，讓更多東南亞企業認識櫃買市場之特色及優勢，瞭解來臺上櫃掛牌對企業之助益。櫃買中心董事長陳永誠於14日舉辦之泰國臺商交流晚宴致詞表示，國際經貿局勢近來受美中貿易戰及地緣政治變革衝擊，東南亞地區以外銷出口為主之相關產業鏈有機會取代中國製造而受惠，而臺商強化自身競爭力，最有效的方法之一，即是透過臺灣資本市場借力使力，籌措充裕資金進行產業轉型升級，並投入更多研發資源及招募優秀人才，達成強化公司經營體質的目標。櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的周轉率及再募資（SPO）市場接受度高等特色。駐泰國台北經濟文化辦事處大使莊碩漢致詞表示，新南向政策是我國重要經貿政策之一，近年因美中貿易戰、俄烏戰爭、美國升息等因素，許多企業紛紛轉赴新南向國家投資，而泰國相較於其他東南亞國家，政治及經濟更為穩定，泰國政府多項促進經濟的措施，也顯現泰國政府發展經濟的決心，包含鴻海公司也在2022年11月赴泰國設廠，為未來電動車廠布局。莊碩漢指出，相信未來配合臺灣半導體事業與泰國企業的合作，可達到相輔相成的效果。櫃買中心長期以來扶植我國中小企業成長，是我國重要的資本市場籌資與交易平台，希望未來能有更多的泰國臺商與臺灣資本市場鏈結，持續擴大營運規模，把生意做向全世界。泰國台灣商會聯合總會副總會長莊智堯表示，泰國臺商經過第一代的努力，已建立不錯的基礎，目前也面臨二代陸續接班，需要引進專業人才及資金，擴充營運規模，鼓勵泰國臺商可藉由與臺灣櫃買市場的連結，加速得到資本市場的支持，掌握國際政經情勢及疫情後東南亞的龐大商機。安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，由於臺灣政府積極推動新南向政策及中美貿易戰的影響，使得東南亞國家成為海外企業轉進投資的主要地區，KPMG透過與櫃買中心的合作，積極推動東協國家優良企業來臺掛牌，讓臺灣投資人一起分享企業經營成果，打造臺灣資本市場成為「東協概念股」平台。櫃買中心表示，未來也將持續積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入臺灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。