澎湃新聞14日報導，大陸多地民政部門陸續公布2022年度婚姻大數據。其中，各地初婚平均年齡基本接近30歲，持續攀升。

《新華日報》報導，江蘇省民政廳13日發布2022年全省婚姻登記大數據。除了近5年江蘇省結婚登記量呈逐年下降趨勢以外，全省初婚年齡逐年增大。

數據顯示，2022年，江蘇省結婚登記平均年齡為31.04歲，其中男性31.68歲、女性30.4歲。按照類型分析：初婚平均年齡為27.49歲，其中男性28.19歲、女性26.74歲。

而2020、2021年的江蘇省初婚平均年齡則分別為27.3歲、27.29歲。其中男性分別為27.99歲、28歲，女性分別為26.57歲、26.52歲。

河南省去年初婚平均年齡，較前年提前。據河南《大河報》報導，河南省民政部門統計數據顯示，2022年，全省初婚登記平均年齡為男性29.9歲，女性28.8歲；2021年，全省初婚登記平均年齡為男性30.5歲，女性29.4歲。

「總體來看，與2021年相比，2022年的初婚人數下降，初婚登記平均年齡提前，男女都提前了半歲。」河南省民政廳相關負責人表示，這是民政部婚姻登記大數據系統調整升級後，通過近兩年有限的數據，直觀體現的變化。

具體到河南省內18市層面，已有多地初婚平均年齡突破30歲。

數據顯示，2022年，河南平頂山、安陽、鶴壁、濮陽、許昌、三門峽、南陽、周口、濟源9市的男性初婚登記平均年齡均已超過30歲，其中最大的是三門峽市為32.5歲；安陽、濮陽、許昌、三門峽4市的女性初婚登記平均年齡超過30歲，其中最大的是安陽市為30.6歲。

此外，浙江杭州、寧波，廣西桂林等城市日前公布的初婚平均年齡也在30歲左右。

從官方通報統計數據看，各地初婚平均年齡推遲已是普遍趨勢。

根據《中國人口普查年鑒-2020》，2020年中國人平均初婚年齡提高到了28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。而在2010年，中國人平均初婚年齡為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。

也就是說，10年間，平均初婚年齡推後了近4歲。其中，男性平均初婚年齡推後了3.63歲、女性平均初婚年齡推後了3.95歲。