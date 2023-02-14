在全球創下驚人票房的動漫電影《灌籃高手》，是由日本動畫巨頭「東映株式會社」製作，但今（14日）驚傳東映社長手塚治逝世，享壽62歲，死因並未透露；東映的聲明提到，社長喪禮會低調舉行，僅給親友參加不打算公開。

綜合日媒報導，有日本動畫巨頭之稱的「東映株式會社」社長手塚治，今日傳出逝世噩耗，享壽62歲；而公司聲明中表示，手塚治的喪禮會低調舉行，只開放他的親友出席。手塚治溫暖又有親和力，相當受到員工愛戴，更被視為歷屆社長中最別具一格的。

手塚治最後一次公開露面，是在1月31日出席日本電影製片人協會舉辦的新年記者招待會，他致詞時提到「東映」都相當引以為傲，對2023年公司願景也充滿期待，許下願景，「想組織各種領域的人才創作有吸引力的作品，讓觀眾受作品中內容感動，永遠留在大家心中」。

東映在2022年推出3部動漫電影，包括《七龍珠：超級英雄》、《航海王劇場版：紅髮歌姬》和《The First Slam Dunk》（灌籃高手），創下年度票房326億日圓（約新台幣75億元）的驚人成績；除了票房佳還有好口碑，3部動漫電影在網路上都造成超高討論度。