新竹市前市長林智堅去年爆出論文抄襲案，間接導致民進黨在去年的九合一選舉中大敗，林智堅本人昨日在臉書上首發聲道歉，同時也撤回針對台灣大學學位的訴願」。國民黨立委王鴻薇則表示，林智堅是在為民進黨選情止血。

國民黨立委王鴻薇表示，沒有必要弄到已經連三關敗才出來道歉，王鴻薇認為，他應該為民進黨選情止血，從政治上來看，因為副總統賴清德說要清理戰場拆彈，那基本上林智堅是重要的炸彈。

王鴻薇指出，林智堅當然是為了選情止血，第二點是蔡英文總統當時全黨挺抄襲、全黨挺一人，是不是也應該道歉，這不只是僅林智堅的問題，蔡英文也應該道歉，700多天不開記者會，之後媒體問她還說，交給行政訴訟給社會交代，身為當時的黨主席，應該給社會一個交代。

最後，王鴻薇指出，在司法上也應該還給她一個公道，當初林智堅告她加重誹謗，而她也告林智堅誣告，林智堅告她的部分已經不起訴，但她告林智堅的部分，希望司法可以還她一個公道，否則政治人物這樣隨便操作。