男團「AcQUA源少年」將於3月25日在信義劇場Legacy MAX舉辦「AcQUA『源』2023 LIVE 音樂會」。這也是他們出道後的首場演唱會專場，上週五門票開賣後不到1分鐘即被掃光，14日送歌迷情人節驚喜大禮，宣布再加場，將於3月26日舉辦第二場演出。

談及首次舉辦專場便獲得好成績且再加場的心情，李秉諭說：「擁有屬於自己專場活動的表演就很令人開心了！得知門票秒殺的消息，真的心中滿是喜悅，很感謝粉絲們的大力支持。沒有搶到票的粉絲也不用害怕看不到，因為公布了加場的消息，連我們自己都好開心，可以讓更多人看見我們的專場演出！」

他們的加演場將在17日中午12：00寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利超商全面開賣。首次舉辦演唱會便連唱兩場，不論是體力或內容籌備，對成員們來說都是全新挑戰，盧佾暘笑著說：「我們一直持續在訓練自己的體力，希望能夠在這兩場專場演唱會，從頭到尾都帶給粉絲們滿滿的能量。」

至於大家最好奇的演出驚喜和歌單，成員們表示，加場的演出驚喜正在規劃討論中，有可能是不同的曲目安排或是嘉賓合作表演，首場演出也將精心設計，兩場的粉絲們都可以期待一下。