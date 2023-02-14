前新竹市長林智堅去年爆出論文抄襲案，民進黨當時全黨挺一人，如今風向轉變，不僅官網上的闢謠專區中悄悄下架相關辯護文，林智堅更在晚間為寫作瑕疵道歉，也要撤回訴願案。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠14日肯定林智堅勇於面對的決定，也算給社會大眾一個交代。
林智堅晚間為學倫爭議紛擾向社會致歉。他表示，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。他也委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。
邱臣遠上午表示，林智堅論文案在政壇引起波瀾，民進黨官網撤銷相關辯護文，很明顯是拗不下去，但現在知錯為時不晚。
他稍早受訪表示，肯定林智堅勇於面對學倫爭議，無論是對自己還是社會大眾都有交代，他持尊重且祝福的態度。
不過，他也表示，未來教育部在論文審查、教育制度及學術機構獨立性上，都該盤點相關機制出了什麼問題，沒有迴避的空間。
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