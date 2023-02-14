藝人唐玲2019年接受胃癌切除手術，不僅經過8次化療，為了保命還陸續切掉子宮、卵巢和胃，沒想到去年癌細胞轉移，目前已是癌症4期，所幸她仍以樂觀態度對抗病魔，今(14日)正值西洋情人節，唐玲坦言：「對婚姻不抱希望」，但單身生活卻讓她意外獲得愛情的真諦。

唐玲14日在臉書發文，表示治療期間對婚姻不抱期望，因為她認為經營好婚姻，要付出許多，健康的身體是基本要件，感嘆說：「既然生病就別想了」，然而，沒有婚姻的束縛，唐玲反倒體會出愛情的真諦，「原來真正的愛情，是無條件去愛也無所求的」。

她也提到，今年情人節恰好是回診日，自嘲是「可愛又可恨的日子」，她特意準備一盒金莎巧克力送給醫療團隊，「謝謝他們在情人節，為我看診，為我的生命奮鬥」，並在文末祝福所有粉絲們：「情人節快樂」，還附上3顆紅色愛心。

事實上，唐玲曾提過，生病期間有不少追求者，但她皆因身體因素婉拒，直言：「我幹嘛帶給人家麻煩，人家娶一個神主牌回去幹什麼？」還說到自己的身後事，不打算辦告別式、不留神主牌、不進靈骨塔，還稱要選擇浪漫的花葬，相當平靜談論生死的議題。