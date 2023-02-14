行政院擬在16日拍板內政部長林右昌提出的新房市三箭政策，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案（房貸補貼免申請），及建立青年購屋積金支持機制。國民黨立委賴士葆今在臉書發文怒酸痛批說，蔡政府執政下，無論農產品滯銷、補貼觀光交通運輸「慘」業、中油台電虧損、疫情紓困振興、發3倍或5倍券等等，都只會補貼撒幣，如今住宅政策再撒幣，顯然「蔡政府最擅長、最優先政策就是補貼」，濫用人民血汗錢來政策買票，當成民進黨的「大補帖」，非常不應該。

賴士葆說，林右昌新官上任射出「住宅政策」3箭，針對租金補貼、房貸補貼和青年購屋基金3大政策，其中的租金補貼去年選前就開始發放，現在延續擴大放寬對象補貼。撒幣補貼是幾年來民進黨最擅長的處理救急、救窮甚至買票的政策，不管用補助、補貼、救助或是紓困，就是編列預算、立法院舉手表決通過、發放金錢的SOP，如果這樣從國庫搬錢撒錢用政策買票的德政就可以得民心，去年底選舉不會大敗。這次林右昌特別強調是「支持」非「補貼」，真的是多此一舉了，講「支持」有比較清高或高明嗎？

賴士葆表示，支持弱勢、支持年輕人是好事，然而這些都無法落實民進黨高喊的居住正義，缺工缺料營建成本高，讓房價居高不下，看到萬物漲，房租也跟著漲。現在政府用補貼租金補貼貸款來解決問題都是治標不治本的做法。社會住宅是落實居住正義的重大政策，蔡英文嚴重跳票，現在的優先政策就是補貼撒幣。

賴士葆指出，補貼農產品滯銷、補貼中油台電虧損、補貼觀光慘業、補貼交通運輸事業、補貼疫情紓困振興、普發3倍券及5倍券等，這些財源都是立特別條例舉債來的。媒體報導蔡政府舉債2.2兆，財政部出來否認，稱財政紀律健全，然而單從特別預算舉債這點來看：扁政府舉債4476億、馬政府舉債8736億、相較於蔡政府的2.2兆，事實勝於雄辯，並沒有冤枉她。

賴士葆強調，針對新冠紓困振興舉債8千多億是因應緊急防疫災情，那之前強行通過8千億的前瞻預算並沒有絲毫的急迫緊急事故，說蔡政府把特別預算常態化也沒有冤枉她。於是撒幣補助就成為日常，但很多錢卻沒有用在刀口上，變成政策買票，濫用納稅人的血汗錢，是最不應該的。