前新竹市長林智堅論文被認定抄襲，今宣布不再對中華大學及台大提行政訴訟及訴願，並承認論文寫作有瑕疵，向社會道歉。對此，國民黨立委李德維表示，當初害林智堅最多的，就是下令全黨挺一人的蔡英文總統，讓林智堅沒路可走，只能選擇跟學術界對抗、跟批判他論文抄襲的台灣民眾對抗。

李德維認為，林智堅這次也是上了很重要的一課，林智堅這次事件下來受了很多傷，終於勇於面對這件事，連林智堅都願意撤訴願並道歉，當初盲目護航林智堅的蔡總統跟行政院長陳建仁，更應該反省檢討，官官相護不是在保護林智堅，而是在害他。

李德維指出，最初論文門還沒燒那麼厲害，是蔡總統下令全黨挺一人，讓林智堅沒回頭路可走，要是林智堅當時就有現在的態度，不至於越演越烈，或許始作俑者是林智堅，但最大問題在蔡英文，把林智堅給玩死，沒路可走，害他無法面對自己錯誤。

李德維認為這次事件也該讓所有政治人物思考，不要抱持僥倖心理，今天可能是林智堅，明天可能是任何一人，從政者都該引以為鑑。他也提到蔡總統的博士論文，在台灣人心中永遠是個疑問，不要以為因為現在有那個位子，就可以船過水無痕，瞞得了一時瞞不了一世，不是不報時候未到。