昨(13)日，新北地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票搜查台北市南港分局警備隊35歲王姓員警，位於新北市的住處，當場查獲安非他命1小包等違禁物品，王員依毒品罪嫌移送法辦，檢察官訊後認為王員涉犯販賣第二級毒品罪，依嫌疑重大，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見。

檢察官訊問完畢後，認為被告涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪嫌，罪嫌疑重大，且有事實足認勾串共犯及證人之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。

王員警專26期畢業，曾在信義、大安分局擔任偵查佐，去年10月才改調南港分局警備隊。南港分局長王炳睿表示，王員已不適任警察工作，依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以記二大過及免職處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

對此，南港分局強調，對於員警違法行為，向來秉持「警紀警辦」精神及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，汰除不適任員警，從嚴究辦。

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