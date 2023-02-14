澎湃新聞14日報導，又是一年西洋情人節。上海各區民政局婚姻登記處統計，14日上海全市辦理結婚登記共1337對。相較2022年2月14日全市辦理結婚登記944對，同比增長41.6％。

「2月14日是我們認識的日子，今天也是我們戀愛2周年，選擇在這一天結為夫妻，對我們來說非常有意義！」在金山區婚姻登記處，新人余先生激動地說。

張女士和男友早早就在門口排隊，他們是從楊浦區跨區來金山辦理結婚登記的，她說：「市中心很多區早就約滿了，我們以為郊區人會少點，誰知道也排成了長龍。看來真的是吉日！別看我們人到中年，但是追求愛情的腳步可跟他們年輕人沒有什麼兩樣！我們選擇這個好日子，來討個好彩頭，完成婚姻大事！」張女士和伴侶的幸福之情溢於言表。

金山民政介紹，今日特別舉辦了「遇見愛‧『啡』你莫屬」特約頒證活動。活動中，新人們不僅享受了咖啡、鮮花，金山區婚姻登記處還在現場進行了婚姻家庭知識問答互動，進一步宣傳了大陸《民法典》中涉及的婚姻政策。金山區民政局副局長吳麗梅作為特約頒證員參加了本次活動。

此外，為滿足當事人的各種需求，確保當事人當天順利完成結婚登記，金山區婚姻登記處提前制定工作預案，通過網上預約、增加視窗、提前開門、加派局第二聯合中共黨支部黨員作為志工等方式，助推登記工作順利開展。

西洋情人節上海婚姻登記1337對，各區婚登中心收穫別樣浪漫。圖為黃浦區和虹口區登記送的荷蘭國泰鬱金香。（澎湃新聞╱受訪者提供）

而在黃浦區和虹口區的民政局婚姻登記處，「『鬱』見你，今生有幸」主題快閃活動舉行，兩個區今日前來領證的100對新人都能得到東方·國泰的鬱金香花束。

「婚姻是美好的、神聖的，在開啟人生新階段的同時，也伴隨著新的考驗和挑戰，我們希望每對來此登記結婚的新人能夠不忘初心，珍惜今生這段相逢的緣分，在今後的日子裡耐心經營婚姻家庭，也祝福他們『情定虹口，緣牽一生。』」虹口區婚姻登記處工作人員說。