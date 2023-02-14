南投縣立委第2選區補選，被視為2024總統大選前哨站，藍綠陣營勢必傾全力動員對決，形成割喉戰，國民黨徵召前南投縣長林明溱參選，民進黨候選人則是蔡培慧。而最近有一份最新的民調指出，對於南投縣立委第2選區補選，有90％的民眾認為「林明溱」會勝出，僅有10％民眾認為「蔡培慧」會贏，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》14日對於「南投立委補選大戰！林明溱VS蔡培慧，你認為誰會勝利？」進行了網路民調，截至14日22時30分，已有3萬人進行投票，有90％的民眾認為「林明溱」會勝出、有10％的民眾則認為「蔡培慧」會贏，驚人的差距也引發許多網友熱烈討論。

參與投票的網友也紛紛留言表示「千萬不能選民進黨，人民太失望了」、「支持前南投縣長林明溱先生，畢竟林明溱先生對整個南投的服務經驗方面比較有貢獻！」、「誰贏不重要，要做個人民的官而不是黨的官」、「唯一支持林明溱」、「藍的雖然也沒好到哪去，但這幾年綠的作為更令人討厭，所以只要不是綠的都行」、「會做事才是真的」、「林明溱本來縣長就當的不錯」。