前新竹市長林智堅論文抄襲案造成一屍多命，總統蔡英文下令全黨挺一人，更直接導致2022九合一選舉綠營慘敗，而林智堅後續的「戰清白」也接連吞敗。林智堅今(14日)在臉書發文表示不再進行行政訴訟，並為造成社會紛擾及論文寫作瑕疵向大眾致歉。PTT鄉民酸爆表示「親自出面道歉也做不到叫誠意哦？」、「瑕疵，絕不是抄襲」、「是非可以這樣顛倒的嗎？」、「蔡英文要出來道歉嗎？」

林智堅表示，希望不要因為他個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。另外，他同步做了以下決定：今天稍早他已委由辦理訴願的律師發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

「這段期間自我反省，自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，要再次向社會大眾表達歉意。」林智堅強調，他接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對他而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

PTT鄉民表示：「瑕疵，這詞還真輕描淡寫」、「一堆瑕疵~顆顆」、「發現情勢很不利，趕快撤回就沒有錯啦」、「事情還沒完，DPP要滅絕台灣才有救」、「當初信誓旦旦說小智是無辜的覺青呢」、「這不叫道歉」、「垃圾民進黨請全黨為造謠道歉」、「看似道歉，但也沒道歉XD」、「還是沒承認抄襲啊，裝可憐！繼續演啊」、「到現在還死不認錯，根本沒有是非，還在瑕疵」。

還有人酸「是非可以這樣顛倒的嗎？」、「民進黨根本是來摧毀台灣高教的」、「親自出面道歉也做不到，躲在臉書是本人還是小寫手誰知道，這種道歉法叫誠意哦？而且還是不承認抄襲，死不要臉！」、「瑕疵個屁啦7414」、「瑕疵，絕不是抄襲」、「抄襲變成小瑕疵，是不是過關了？」、「那當初要全黨支持的某人，要出來道歉嗎」、「蔡英文還在裝死」、「寫作瑕疵好好聽ㄛ，不像抄襲一樣缺德」、「可是你的指導教授不這樣認為耶！」