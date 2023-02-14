莫允雯14日情人節出席活動，感情仍單身的她表示自己以前很急著要脫單，但現在的心態就是寧缺勿濫，而且已經凍卵了，尤其開始愛自己保養自己，以前媽媽都會打綠拿鐵果汁給她，但她都不喜歡，現在發現身體會喜歡喝到綠拿鐵，每次喝完身體都覺得很舒服，也推薦給大家。

莫允雯出席活動被關注情人節怎麼過。（羅永銘攝）

莫允雯說她現在並不急於找到另一半，被問到理想型，她透露：「我是會先愛自己，再全力愛別人的人，我很喜歡由內而外散發自信的男生，而且會努力充實自己，追求夢想。」而且她知道自己要自由，也很需要獨處，外型上則希望是高高的、頭髮乾乾淨淨，髮色自然、眉毛濃一點。

被問情人節怎麼過？她說晚上跟姊妹淘吃鐵板燒，再去按摩，給自己一個名目，「平常按1小時，今天可以按2.5小時」。

她也分享3月即將開拍新戲，同時開始準備「Honest Hour Podcast誠時刻」第3季錄製。至於新年度最想完成的事，「希望新年度能發掘探索更多身心靈的領域。旅遊一直是自己探索內心的方式之一，希望能為自己安排特別的旅程，像是深山裡的心靈之旅，更深入去感受自己與世界的連結。」