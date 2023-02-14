炎亞綸14日出席app品牌代言記者會。今日同是情人節，他表示，最近工作滿檔，勞累到肩緊十分酸，一收工後會好好泡澡放鬆，被問及是獨自泡澡？他打趣說：「不然呢？會是跟我媽嗎？」

目前單身的他，坦言近年來很久沒有認真度過情人節，不過以前曾與另一半浪漫歡慶情人節，包括泡湯、吃定食、禮物等，粗估一天就花費10萬元，隨後表示，但現在不會有這樣慶祝的行程，「自己的錢，花在自己身上比較值得」。他日前赴日本工作兼旅行，在當地大啖美食、品嚐高級紅酒等，已胖5公斤，「我都胖在肚子上，腹肌上面那一層的線條有變模糊。」

談到感情近況，他笑說，唐綺陽預測今年天蠍座會有機會遇到談得來的對象，對方年紀會比他大。談到理想情人條件，他僅表示，年齡最多大5歲、喜歡另一半很會唱歌、和聲，更坦言，自己不想結婚，身邊朋友也不會主動幫忙介紹，「可能朋友們看過我感情狀況，因為我戀愛就會一頭熱，生活步調變得亂七八糟，我是重色輕友。」