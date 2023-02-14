過去20年來，美國上市公司董事與管理高層若想利用內部資訊進行非法交易，他們只要透過預先安排好的交易計畫進行股票買賣。然而這是SEC在2002年設立10b5-1規定時，從未想過會發生的意外結果。根據學術研究顯示，這項規定已被一些企業高層濫用。

當初SEC推出該規定時，是假設企業主管是在不知道任何具體與非公開資訊下，而預先安排股票交易。此外當他們在執行售股計畫時、並不用對外揭露交易情況、企業也無須公布計畫的使用情況。但由於這些高層的股票交易時機通常太過完美，也引發投資者與主管機關懷疑他們是否已涉及非法內線交易。

為了填補讓企業高層藉由隱藏在該計劃背後的許多漏洞而謀取暴利，SEC將從4月1日起針對上市企業發布新的規定。

當中重點包括未來企業董事與管理階層從安排股票交易到出售股票的過程，至少要等待90天。此外這些高層用來申報股票交易的表格，必須揭露他們是否正在使用該計畫，以及該計畫的採用日期。另外企業也必須在季報與年報中公布使用10b5-1計畫的主要內容等。

賓州大學會計學教授、同時也是2021年10b5-1計畫遭濫用調查報告的共同作者泰勒（Daniel Taylor）認為，在規定尚未更動前，企業高層可以執行1億美元的10b5-1計畫，不過他們卻不用對外公開股票交易情況。

在過去部分企業主管透過這項計畫，在短短不到一個月時間或是甚至同一天出售手中持股。有些則是在財報發布前執行股票買賣計畫。還有一些人士則是在同時間採用多次10b5-1計畫，稍後在取消不符合他們利益的交易。