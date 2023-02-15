人手一機的時代隨處可見低頭族，過度依賴網路和社群平台，只要短時間脫離就能明顯感受焦慮，也讓「網癮」背後暗藏許多疾病隱憂。至於活在虛擬世界裡為什麼迷人？人們更容易獲取成就感與歸屬感，最終無法自拔，久而久之便與生活周遭人、事、物脫節，不但身心受影響，連生活功能方面都可能缺損。

台北慈濟醫院身心科醫師陳文建表示，曾接手過一位12歲個案，長時間使用網路到三更半夜，睡眠不足的情況下，讓她白天上課根本無法專注。透過問診發現，個案本身人際關係不好，稱打遊戲能認識很多網友比較不孤單，不過有幾次在對方要求下分享私密照，事後回想會感到不安，甚至想到不自覺哭泣，最終被診斷有注意力不集中及憂鬱傾向。

陳文建建議家長，能以鼓勵、獎勵方式，讓孩子自己紀錄網路使用狀況，也能多安排家庭活動增進親子關係，特別是在寒、暑假這種容易失去規律生活的時期。一旦發現警訊，最先找到可能潛藏的身心共病，對症下藥或尋求心理治療改善，家長也能試著讓孩子多培養興趣，互動上多一些行為約定，在資訊爆炸的時代讓身心達到虛、實平衡。