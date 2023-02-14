王力宏近期重返演藝圈，卻遭前妻李靚蕾指控「消費離婚相關事宜」，他也透過律師發聲反擊，2人隔空開火。李靚蕾在14日再搥王力宏，發4聲明怒批他扭曲事實還不斷打壓他；王力宏透過律師火速回應，強調至今都有付扶養費，也希望案件回歸司法程序。

李靚蕾在IG發文砲轟王力宏消費離婚事件，14日再發4點聲明怒批王力宏不斷設法打壓她，還扭曲事實抹黑；對此，王力宏也透過律師回應，認為對方是「情緒性發言，大可不必」，更指出是李靚蕾先在IG發文引起外界報導和討論，王力宏才被迫回應。

另外王力宏強調他至今都有付扶養費，請各界勿造謠，最後也提到，希望能回歸司法程序。

王力宏的律師葉偉立發表聲明重點如下：

1.法律講求證據，情緒性發言，大可不必。

2.我們本來就認為家事不應該佔用媒體資源，請李靚蕾小姐不要再主動向媒體煽風點火，若不是昨天李靚蕾小姐自己發IG限時動態，故意引起媒體報導，王力宏先生何須被迫回應？

3. 前次說明所指的「違反裁決」，非單指「兒少法」，李小姐律師不必偷換概念，證據俱在，向法院求證，有何不可？與所謂「塑造虛假形象」又有何關係？為何一直要引導大眾輿論方向？

4.王力宏先生沒有在美國請求停止給付扶養費，而且到現在還是按期給付扶養費，請勿造謠。

5.王力宏律師所述句句屬實，社會及司法自有公評。希望案件回歸司法程序。

6.王力宏先生既是父親，也是歌手。思念乃人之常情，天經地義，歌手寫歌也是自然不過的事。我們對此深表遺憾。