前新竹市長林智堅今（14）日晚間首度為論文寫作瑕疵向大眾致歉，並撤回相關學位訴願案。而媒體人黃揚明也在臉書上發出了國安局前局長陳明通的聲明全文，聲明中強調「是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案」，引發討論。

黃揚明今日在臉書上表示「阿通師還堅持不下車耶」，同時更分享了陳明通的聲明全文，陳明通表示，「裡面的內容除了論文的註釋或註解寫法，以及參考文獻的寫作格式舉例外，每一個字句，包括：論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具、全部論文17個統計表格，以及如何解釋這些表格的示範寫法，這些都是本人的創作，目的為了教導余正煌，讓其能夠快速進入寫作狀況」。

因此陳明通最後強調，「事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案」。

陳明通給教育部訴願委員會說明全文如下：

輔佐人致教育部訴願委員會補充說明

訴願委員會執事鈞鑑

感謝委員會同意本人以林智堅的輔佐人視訊出席2023年1月13日的意見陳述，有鑑於當日透過視訊陳述或有詞不達意之處，特再補充說明如下：

一、余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者

余正煌無論其在臺大學倫會陳述，或其律師對外公開說明，都一再主張其論文完全由自己獨立創作撰寫完成，並向臺大學倫會舉證2016/01/05、2016/01/28、2016/02/04、2016/02/08（封面標示2016/03）、2016/02/29（封面標示2016/03）、2016/03/08（封面標示2016/03）、以及2016/07/19論文口試版等七個論文寫作過程的進度版本。

但余所舉證的2016/01/05 論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他的手筆，完全是本人為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，是本人客製化臺大國發所論文寫作「公版」，2016/01/02 完成後2016/01/05 當面email給余正煌的（因為他當時沒有攜帶隨身碟）。裡面的內容除了論文的註釋或註解寫法，以及參考文獻的寫作格式舉例外，每一個字句，包括：論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具、全部論文17個統計表格，以及如何解釋這些表格的示範寫法，這些都是本人的創作，目的為了教導余正煌，讓其能夠快速進入寫作狀況。

這一份文件業經臺北地方法院所屬民間公證人公證，證明2016/01/05 本人email 給余正煌，在該檔案的「資訊」頁中清楚顯示該檔案「建立時間」是2016/01/02，「上次修改日期」是2016/01/05，上次修改者是：Mingtong Chen，此即為本人的英文名字（參見附圖一）。所以，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者。

二、余正煌論文寫作過程出現了困難

余正煌雖然在2016/01/05獲得本人當面email 給他的論文寫作底稿，但是對一個選舉實證研究領域的初學者而言，仍然出現寫作困難。檢視其向臺大學倫會出示的2016/01/28論文進度，對比本人2016/01/05 當面email給他的論文寫作底稿，兩者幾無差異。余僅在第一章「緒論」的開頭寫了一段文字，第二章「相關理論回顧與文獻檢討」中寫了3 頁多一點點，第四章「結論」寫了1 頁（參見附表一：陳明通2016/01/05 給余正煌的論文寫作底稿 vs. 余正煌自證2016/01/28 的論文寫作進度）。此一結果顯示，從2016/01/05 到2016/01/28 將近1 個月的時間，余正煌幾乎沒有什麼寫作進度，余確實在寫作上出現了困難，特別在論文最核心的「研究設計」（第一章第三節）這一部分毫無進度。

三、本人將指導林智堅的研究設計提供給余正煌參考

眼看依臺大國發所規定，論文口試前三個月必須提出研究計畫的時間快到了，余正煌只好向本人求救，莫約2016年2月中旬，本人將指導林智堅的創作結果提供給余參考，余才能在2016年3月8日email其所完成的研究計畫初稿（已經公證），向本人表示要申請研究計畫口試。

對比余正煌的研究計畫及後來完成的論文，在「研究設計」這一部分，也就是被質疑相似性最多的論文核心部分，幾乎都是來自林智堅2016年2月1日的研究計畫初稿（參見附表二：林智堅與余正煌的研究設計內容對比）。由於臺大學倫會拒絕採證林智堅所提供2016年2月1日的文件（雖然已經公證），而以論文出版先後的順序，判定林智堅抄襲。但下表所整理「林智堅、余正煌論文寫作時序表」，以及前述附表二的內容顯示，事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案。

以上補充說明，還望諸位委員明察！

林智堅訴願案輔佐人陳明通 敬上