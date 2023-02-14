美國早在2019年就把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，同時動員盟友，要求拆除華為的通訊設備，因此該企業的營業額一度從8300億人民幣跌到6000億人民幣。前立委蔡正元指出，在未來輪值董事長孟晚舟的代領下，華為已經谷底攀升，從去年營業額回到6300億至6400億就可以看出來。

蔡正元在節目《全球大視野》提到，華為在美國打壓之前，一年的營業額超過8000億人民幣，被打壓之後，前年最低的時候掉到6000億人民幣，受損部分主要還是在手機業務方面，它的手機營業額、手機門市都被打垮了。

蔡正元接著陳述，但華為去年營收逐漸有起色，回到6300億至6400億之間，這代表它谷底攀升。華為現在已經放下手機，又碰巧遇到中國大陸電動車、物聯網起來，因此就找到一個極佳的切入點，並跟著一帶一路走到全世界。另對於美國的制裁，為對抗IOS跟安卓系統，華為也開發出鴻蒙系統，結果俄烏戰爭之後，俄羅斯大量使用鴻蒙，反而讓華為走出一條路。

對於通訊技術，蔡正元分析，華為不只在5G上獨霸全世界，在6G上也領先全球，美國現在對此相當緊張。他表示，華為也因為產業核心的改變，開始內部制度改革，本來公司創辦人任正非是說不讓家族接班，但孟晚舟在被羈押時，展現出領導人的氣魄；且回到華為之後，又快速展開多角化，跟中國大陸電動車大廠比亞迪合作，提供技術升級，打開另一片天。