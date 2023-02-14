Alibaba.com今(14日)宣布，任命資深台灣阿里人陳寶圭( Ryan Chen)升任台灣總經理，將以豐富完整的在地實務資歷，帶領Alibaba.com協助台灣中小企業在全球經濟成長下滑的挑戰下，持續擴展外貿商機。

陳寶圭上任首推台灣中小企業補助計畫，「2023品牌加速補助計畫」提供100家台灣中小企業免費獲得專業外銷顧問的一對一諮詢，品牌打造3堂課，及最高可達新台幣33萬的外銷廣告補助，在2023外貿成長大勢不看好的逆風下，仍然有夠運用外貿電商工具逆勢成長。

陳寶圭表示，外銷出口值達百萬美元以上，品牌有海內外註冊的中小企業，都有機會進入「2023品牌加速補助計畫」；陳寶圭表示，此新舉措及利多富含品牌行銷資源，提供中小企業量身打造的行銷和輔導課程，滿足企業品牌行銷、產品服務能力的迫切需求，透過鮮明定位創造差異化優勢，在新春替企業拉出全新業績曲線。

台灣彩妝保養品企業雅麗安國際有限公司執行長江宇紳表示，雅麗安很早就開始開拓電商市場，透過Alibaba.com賣向全世界的路，透過後台數據、市場趨勢、買家分析等強大功能找到合適的客戶，並成功將品牌外銷至歐美、中東等全球市場。

江宇紳表示，現在訂單變多了，不論現貨、客製化訂單已排到12月，農曆年節連續假期都有訂單隨時隨地進來，對於2023年業績成長可以期待。

具備38年汽車零件製造經驗的鉅門工業有限公司則成功在Alibaba.com 中獲得英國頂級跑車、美國經典卡車等知名品牌下單；鉅門工業營運協理洪建洲分析，台灣汽車零組件供應鏈齊全，包括後視鏡、車燈等產品很有世界競爭力，但它小量多樣的機會，不論原有供應商或新創公司都很競爭，呈現百花爭鳴的狀態。

洪建洲表示，Alibaba.com提供的物專業建議及服務，是企業營運突破的關鍵點，在相同預算下轉化量增加，帶動台灣傳統汽車零配件業者的數位轉型。