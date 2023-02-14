雞蛋13日起每台斤調漲2元，產地價、批發價均漲至歷史高點，農委會主委陳吉仲今（14）日卻稱，平均下來每顆蛋僅增加0.2元，已經比很多國家都便宜。對此，中天《洪淑芬辣晚報》14日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對陳吉仲此番言論的看法，沒想到民眾一面倒，紛紛氣炸表示「那些政治人物都在講幹話，已經失去信心了」，引發討論。

中天《洪淑芬辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於雞蛋13日起每台斤調漲2元，產地價、批發價均漲至歷史高點，許多老百姓紛紛表示「我是覺得他們在講幹話，那些政治人物都在講幹話，已經失去信心了，生意難做了」、「對陳吉仲來說是很少，對我們平民百姓就差很多了，陳吉仲說的每一句話我通通都不相信」、「你去跟陳吉仲講，他是公務人員，他領的薪水比我們一般的平民老百姓還要高，他無感的，我聽到他講這句話，我很火大」、「這傢伙就是空降部隊嘛」、「他都不曉得得民間的苦嘛」。

而對於蛋價飆漲，老百姓也很有感，指出「現在是什麼東西都貴，成本都貴」、「雞蛋漲很多欸」、「我們一開始從30幾塊一直買，買到現在都50、60元」、「漲不是問題，問題是沒蛋了」、「超市也看不到蛋，蛋的供應量也不夠」、「蛋價恐慌啊，那種感覺是很害怕的，現在蛋價漲了，日常生活也會跟著漲」。